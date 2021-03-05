緯創跨域合作 旗下緯育拚培育國際化人才

代工廠緯創 (3231-TW) 旗下學習服務品牌緯育今 (5) 日宣布，與英語教育品牌 LiveABC 展開跨域合作，將把英語課程搬上緯育雲端培訓平台 TibaMe，首波推出多益課程，力拚今年打入百家企業使用，並培育逾 7000 名國際化人才。

緯創副董事長暨新事業總經理黃柏漙表示，自從貿易戰爆發以來，企業被迫調整全球布局腳步，讓語言溝通能力成為國際化人才必備能力，過去可能只會要求業務英文能力要好，但現在像企業拓展馬來西亞、印度等市場時，溝通能力也成關鍵。

緯創集團內部也要求，工程師達某一職等時，英語多益能力須達一定標準，黃柏漙指出，這次緯育與 LiveABC 合作，將把 LiveABC 過去在英語教材、多益培訓經驗搬上緯育平台上，同時透過雙方優勢拓展到更多領域或市場，創造雙贏。

緯育執行長黃永鑫指出，與 LiveABC 合作的 12 周英語課程 2 月中旬正式發表，預計本周正式上線，而近 3 周也先提供內部同仁學習，累計短短 3 周已有 500 位集團員工參與，預計今年光集團員工就有上千人參與課程，也計畫今年將課程推廣給上百家企業、學校進行人才語言培訓，目標今年至少培育 7000 名國際化人才。

LiveABC 執行長鄭俊琪也表示，疫情嚴重打擊全球實體補習班營運，反觀線上教育、視訊會議成為顯學，過往面對面的學習會議，在去年大幅轉變成視訊方式進行，除了創造龐大商機外，也凸顯語言能力重要性，這次與緯育合作，首波推出多益課程後，未來將陸續開發商業會議英語等課程。

緯育與 LiveABC 最新推出的多益課程價格約落在 2900-3900 元不等，軟體雲則採用亞馬遜 (AMZN-US)AWS 或微軟 ()Azure 服務，而緯育目前會員數已達 21 萬多，整個學習時間頻率、次數也較去年成長 2-3 成，將力拚今年會員人數較去年倍增達逾 40 萬人。