迅得去年獲利登頂EPS 6.35元 擬配發4.3元股利

自動化設備廠迅得 (6438-TW) 去年第四季營收創 9 季以來新高，營收重返成長，今 (5) 日公布去年財報，稅後純益 3.79 億元創新高，年增 4.59 倍，每股純益 6.35 元，董事會決議擬配發每股 4.3 元現金股利，同創掛牌以來新高，依今天收盤價 92 元計算，現金殖利率為 4.67%。

迅得 2020 年營收 33.95 億元，毛利率 31.1%，年增 5.63 個百分點，稅後純益為 3.79 億元，創新高，年增 4.59 倍，每股純益達 6.35 元。

迅得今年第一季營收估將進一步成長，再創 10 季以來新高，目前第二季接單已滿載，下半年出貨由半導體設備出貨接棒，全年營收將再創高。

迅得 2 月營收為 2.64 億元，月減 23.16%，年增高達 76.11%，前 2 月營收 6.09 億元，年增 85.54%，由於 2 月工作天數少，有部分訂單遞延到 3 月出貨，3 月營收將大幅成長。

迅得 2020 年營收 33.95 億元，年增 14.4%，重返成長，獲利也創新高，今年 PCB 及半導體設備接單順暢，法人估，迅得 2021 年營收將增加 15-20%，挑戰新高。