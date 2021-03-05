客戶導入量增長 晶心科今年營收目標年增3成

矽智財業者晶心科 (6533-TW) 今 (5) 日召開法說會，執行長林志明表示，儘管 1 月客戶入帳遞延，但全年來看，客戶導入案件數量持續增加，今年晶片出貨量、權利金收入都將再優去年，全年營收目標年增 3 成。

林志明表示，晶心科已逐步從邊緣運算，擴及雲端高速運算，製程涵蓋 40 奈米至 5 奈米，預期今年應用如物聯網、觸控面板、藍牙、資料中心、人工智慧與網通晶片等，都可望有不錯表現。

晶心科 1 月出現虧損，林志明說明，1 月主要受農曆春節影響，客戶權利金遞延入帳，導致每股虧 0.08 元。

晶心科董事會日前也通過，擬發行 1000 萬股額度內現增，或是辦理現增參與發行海外存託憑證，林志明補充，現增為因應全球布局，擴大投入高階產品開發，期望著眼未來，成為能提供 RISC-V CPU 最多最好的 IP 供應商。

針對輝達 (NVDA-US) 併購安謀 (ARM)，林志明認為，若兩公司結合，將跨足個人電腦、筆電與伺服器領域，搶食以英特爾 (INTC-US) 為主 X86 陣營的市占，晶心科緊追在後，也有機會進入相關領域。

林志明表示，晶心科也積極發展車用產品，目前已完成相關認證，預計半年後正式對外公布新產品。