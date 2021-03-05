高債息壓制黃金成長動能 金價觸及9個月低點

短短 2 個月時間，金價已風雲變色，從先前受通貨再膨脹行情支撐，如今幾乎創下 40 年來最糟開局，周五 (5 日) 一度觸及 9 個月低點。

市場認為，關鍵轉折點在於近期債券殖利率飆升，這削弱了投資人對黃金的需求。此外，對新冠疫苗推動全球經濟復甦的樂觀情緒，也促使投資人轉向其他資產。今年迄今金價已暴跌 10% 以上。

在低利率環境與大規模刺激政策支撐下，去年黃金以超過 24% 漲幅，創下十年來最佳年度表現。然而，金價在周五 (5 日) 觸及近 9 個月以來最低水平，截稿前跌幅達 0.6%，暫報 1690.4 美元。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周四表示，雖存在通膨現象，但不構成隱憂，且未表態將出手抑制長期殖利率走勢，助漲了美元與殖利率，並導致金價承壓。

Aegon NV 投資組合經理 Robert Jan van Der Mark 稱，儘管通膨已成主題，但黃金仍在掙扎。他在 11 月下旬出售持有黃金部位。 他認為，近期美債殖利率上揚主要由實質殖利率所帶動，而非損益平衡通膨率，這對金價來說沒有幫助。

此外，自從疫苗研發在去年 11 月出現突破性進展後，美國銀行 (Bank of America)、高盛 (Goldman Sachs) 以及瑞銀集團 (UBS Group) 等華爾街大咖紛紛下調金價預期，美銀此前對黃金轉向中立態度，稱不再預期金價觸及 3000 美元大關。