〈熱門股〉逸達新藥再啟動授權 股價重返百元關卡 周漲逾2成

逸達生技 (6576-TW) 旗下柳菩林前列腺癌新劑型新藥 Camcevi，與美國公司 Intas Pharmaceuticals 簽訂美國市場獨家授權經銷合約，逸達最高可獲得 2.07 億美元 (約新台幣 58 億元)，獲得資金青睞，激勵本周股價走強，周五強勢鎖漲停價 106.5 元，重返百元俱樂部，周漲 21.02%。

逸達前列腺癌緩試針劑 FP-001、商品名 Camcevi，是透過公司 SIF 穩定注射劑型技術平台開發，有別於傳統針劑，須將藥粉、藥水混合後才能施打，過程中可能會發生藥品混和不均、品質不穩等疑慮，Camcevi 則是單一針筒、預先充填，使用上方便性、安全性、施打劑量準確性較高。

授權方面，逸達與長春高新集團子公司長春金賽藥業，簽訂中國地區授權，包含簽約金、產品開發和監管里程金、技術轉讓里程金、銷售里程金等，共近 1.24 億美元、約新台幣 35 億元的權利金收入，另外，逸達與 Intas 子公司 Accord Healthcare 合作，授權地區除美國、日本、中國、台灣等其他全球市場，授權權利金最多已達約 4.17 億美元。

逸達此次則與 Intas 美國子公司 Accord BioPharma 簽訂美國市場授權合約，逸達將獲得最高 2.07 億美元權利金，包括簽約金 1000 萬美元、產品開發里程金、銷售里程金等，另在授權市場擁有產品銷售分潤；Accord BioPharma 則負責 Camcevi 在美國的市場銷售。

逸達指出，目前 Camcevi 42 毫克 (六個月劑型) 於美國的新藥註冊申請 (New Drug Application, NDA) 正在審查階段，預計在今年年中可取得美國 FDA 審查意見，且前列腺癌全球市場規模達 25 億美元，年複合成長率達 10-12%，由兩大品牌 Lupron Depot 與 Eligard 瓜分市占，銷售市場仍具空間。