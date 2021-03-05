「她經濟」發威！momo購物38女王節業績增4成

網購女力連年攀升，台灣線上零售業龍頭富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物《38 女王節》暖身慶開紅盤，開跑至今業績年增高達 40%，momo 同步公布《新時代女性消費報告》指出，去年女性消費者平均客單價已達約 2 萬元，甚至成為家電市場銷售新生力軍，大型家電榮登女性花最多錢品類，為網購不容忽視的消費勢力。

富邦媒指出，「她經濟」影響範圍不斷擴張，據 momo《新時代女性消費報告》指出，去年站上 30-40 歲女性會員消費中，大型家電成為花最多錢的品類，此類花費金額排行由 2015 年的第 5 名，躍升至 2020 年冠軍。

而臉部保養則是最多人買品類，去年站上曾購買過臉部保養的女性會員數，相較 5 年前成長超過 60%；其中，精華液是購買人數最多的分類，每 100 個人中有近 50 人曾購買，而化妝水則是購買人數成長最顯著的類別，較 5 年前翻倍成長。

另一方面，以往以男性為主的電玩遊戲類別，去年女性會員在電玩遊戲商品的花費已相較 5 年前成長高達 50 倍，顯然遊戲世界已不再專屬於男性。

此外而 momo 根據銷售數量分析，休閒零食榮登去年女性會員最喜歡買的商品，又以餅乾最受歡迎，銷量占整體休閒零食高達 60%，糖果次之，超人氣商品有年度銷量破百萬包的自然之顏紫菜蘇打餅乾、豆渣餅乾等，而具有飽足感熱量又相較低的果凍布丁，去年銷量較 2015 年年增高達 25 倍。

為感謝會員支持，momo 38 女王節回饋再升級，精選眾多商品優惠 3.8 折起，消費滿額還有機會帶回高島貴族按摩椅、3.8 萬紅利金獨享驚喜盒。

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