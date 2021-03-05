智邦、中磊2月營收均達30億元 同創歷史新高

網通大廠智邦 (2345-TW) 以及中磊 (5388-TW) 今 (5) 日雙雙公告 2 月營收，二家業者營收均達 30 億元，雙雙寫下單月以及累計同期新高。

中磊 2 月營收 31.34 億元，月增 2.6%、年增 38.9%；累計前 2 月營收 61.88 億元，年增 41.1%，中磊表示，在家上班、遠距教學，帶動家用寬頻需求，在上行頻寬不足的情況下，家用頻寬也被迫升級，目前中磊相關產品出貨依舊暢旺。

中磊看好今年，進入 5G 商轉元年，新產品領域如 Wi-Fi 6 無線設備、新世代光纖接取設備、DOCSIS 3.1 Cable 產品、5G 小型基地台、5G CPE、智慧物聯網等加值應用，為整體營運再添動能，可望帶動營運創高。

智邦 2 月營收 36.32 億元，月減 17%、年增 6.9%；累計前 2 月營收 80.08 億元，年增 13.2%。

智邦也在 2 月底發表新世代技術，聚焦人工智慧、網路、到邊緣運算的整體雲端解決方案，搶攻企業數位化轉型商機，並與英特爾合作，推出應用在下一代數據中心網路的高性能 400G 矽光模組，以及由英特爾 Habana Labs 研發的雲端 AI 加速產品。