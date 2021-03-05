大立光2月營收32.13億元創24個月來新低 估3月可回升

大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 2 月營收，達 32.13 億元，創 24 個月來新低，月減 30.27%，年減 12.44%，表現持續低迷，前 2 月營收 78.18 億元，年增 0.61%；由於 2 月工作天數減少，月營收明顯下滑，估 3 月工作天數恢復正常，營收將較 2 月回升。

今年春節休假落點在 2 月，因此今年 2 月工作天數減少，大立光營收明顯減少；大立光受客戶委託開發新鏡頭數量仍維持去年同期水準，包括高階機種，只待確認納入設計。

大立光 2 月的出貨結構中，以 1000 萬畫素產品為多數，其中 1000 萬畫素以上鏡頭占比 40- 50%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0- 10%，2000 萬畫素以上產品占比 20-30%，其他產品占比在 20-30%。

證券分析師黃漢成對大立光首季營收看法保守，他指出，大立光 2 月營收將是全年最低點，後續將緩步回升，不過估計，回升速度不會太快。

大立光 2020 年營收 559.44 億元，毛利率 66.97&，年減 2.04 個百分點，稅後純益為 245.34 億元，年減 13.19%，每股純益 182.9 元。

大立光去年盈餘每股擬配現金股息 91.5 元，創股利配發及盈餘配發率新高，並可望改寫台股股利配發最高的紀錄，去年盈餘配發率達 50.03%。

大立光在台中工業區購入的三處建廠土地，2020 年已全數發包，最快 2023 年會有一個廠區加入營運。