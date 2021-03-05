ARK每日追蹤：逆勢加碼SQ 續砍蘋果、亞馬遜、台積電

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。
anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 3 月 4 日之個股進出明細。
|買進
|賣出
|KSPILI
|FB
|SHOP
|VRTX
|SDGR
|RHHBY
|SRPT
|REGN
|TXG
|PSTI
|ONEM
|GOOGL
|MASS
|PYPL
|CMLF
|TSM
|CDXS
|TREE
|BFLY
|ICE
|ADPT
|TCEHY
|ACCD
|NTDOY
|RPTX
|NVS
|SQ
|PCAR
|TDOC
|REGN
|U
|ROK
|Z
|FLIR
|ZM
|AMZN
|ROKU
|AAPL
|BEAM
|NFLX
|BLI
|API
|FATE
|TER
|ESLT
|VUZI
|WKHS
|NIU
|SKLZ
|OPEN
週四 (4 日) ARK 基金趁勢科技股大幅修正，加碼買進 Square (SQ-US) 近 38 萬股，斥資約 8000 萬美元，並且再度加倉 Zoom (ZM-US)、Z (Zillow-US)、Shopify (SHOP-US) 等 ARK 本就相當看好之個股。
另外，ARK 系列基金也在持續順應大盤減持權值股，如 Facebook (FB-US)、Amazon (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 等個股。