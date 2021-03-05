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ARK每日追蹤：逆勢加碼SQ 續砍蘋果、亞馬遜、台積電

ARK每日追蹤　(圖片：AFP)
ARK每日追蹤　(圖片：AFP)

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 3 月 4 日之個股進出明細。

買進 賣出
KSPILI FB
SHOP VRTX
SDGR RHHBY
SRPT REGN
TXG PSTI
ONEM GOOGL
MASS PYPL
CMLF TSM
CDXS TREE
BFLY ICE
ADPT TCEHY
ACCD NTDOY
RPTX NVS
SQ PCAR
TDOC REGN
U ROK
Z FLIR
ZM AMZN
ROKU AAPL
BEAM NFLX
BLI API
FATE  
TER  
ESLT  
VUZI  
WKHS  
NIU  
SKLZ  
OPEN  

週四 (4 日) ARK 基金趁勢科技股大幅修正，加碼買進 Square (SQ-US) 近 38 萬股，斥資約 8000 萬美元，並且再度加倉 Zoom (ZM-US)、Z (Zillow-US)、Shopify (SHOP-US) 等 ARK 本就相當看好之個股。

另外，ARK 系列基金也在持續順應大盤減持權值股，如 Facebook (FB-US)、Amazon (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 等個股。

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