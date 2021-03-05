研華去年EPS 9.4元歷史次高 今年營運重返雙位數成長

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (5) 日公告去年稅後純益 72.5 億元，年減 1.4%，每股純益 9.4 元，寫歷史次高，隨著接單動能回溫，研華認為，今年營運將恢復雙位數成長。

研華綜合經營管理總經理陳清熙表示，去年受到疫情影響，接單動能轉弱，不過，今年將恢復雙位數成長動能，但目前料況供應時間拉長、少數 IC 也有缺貨現象，供應鏈的彈性將是營運焦點。

研華第四季營收 127.79 億元，季減 2.1%、年減 5.2%；毛利率 39.5%，季減 0.3 個百分點、年增 0.4 個百分點；營益率 17.8%，季增 0.4 個百分點，年增 1.1 個百分點；稅後純益 17.04 億元，季減 12.2%、年增 0.3%，每股純益 2.21 元。

研華去年營收 511.19 億元，年減 5.6%、毛利率 39.9%，年增 0.9 個百分點、營益率 17.7%，年增 0.6 個百分點、稅後純益 72.5 億元，年減 1.4%，每股純益 9.4 元。

研華表示，去年各事業群中，工業物聯網事業群 (IoT) 營收逆勢成長；嵌入式運算核心事業群 (EIoT) 與智能服務事業群 (SIoT) 呈現個位數下滑，物聯雲事業群 (CIoT) 受到專案客戶要求延遲出貨影響，衰退達 15%。

以區域營收來看，中國、韓國與新興市場營收呈現中高個位數成長；北美、歐洲市場則呈現個位數衰退，日本更年減逾 2 成。