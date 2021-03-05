宏達電營收續探新低 2月僅剩2.28億元 年減逾4成

宏達電 (2498-TW) 今 (5) 日公布營收，由於沒有新機挹注，加上農曆春節、工作天數減少，2 月營收 2.28 億元，再創歷史新低，月減 53.78%、年減 45.67%；前 2 月營收 7.2 億元，年減 19.74%。

宏達電近年營收持續低迷，去年 4 月與 7 月營收，分別僅剩 2.97 億元、2.84 億元，不過去年 8 月發表 5G 手機 htc U20 5G 後，因價格優勢，打入中階市場，去年 9 月營收一度攀升至 8 億元以上，其他月份也有 4 億元水準。

隨著 5G 手機出貨量放緩，近期也沒有推出新機，加上積極推動的 VR 挹注有限，今年 2 月又遇上農曆春節，營收再寫歷史新低，僅剩 2.28 億元。

雖然今年尚未推出新機，不過宏達電持續拓展 VR、XR 業務，看準 5G 時代到來，加上疫情加速產業數位轉型與商業模式轉變，XR 人才及內容產製需求趨勢興起，與國立東華大學合作打造東台灣首間 VR 人才培育中心。

宏達電也與新北高級工業職業學校共同合作建置「首間技職中學 VIVE 培訓中心」，雙方共同加入「新北創新教育加速器計畫」，展開從基礎教育向下扎根 XR 人才培育計畫，並打造 VIVE 培訓中心，藉由實作及階段性程式設計課程，培育 XR 專業設計人才。