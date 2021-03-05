旅遊業復甦可期? 調查：僅有12%美國人計畫春假旅遊

美國如今正加速新冠肺炎疫苗的接種，已經有超過 5000 萬人獲得至少 1 劑的疫苗，市場期待旅遊需求將因此逐步復甦。但是根據美國旅行協會 (U.S. Travel Association) 的調查數據顯示，美國的旅行需求仍然很低，只有 12% 的受調者計劃在今年春假旅行。

報導指出，在過去的一年中，疫情的衝擊而使得旅遊需求暴跌，旅遊業也因此遭受了沉重打擊。美國旅行協會表示，根據其委託進行的民意調查表明，美國人仍無法放心進行旅行，並且仍不清楚旅行需求何時能出現反彈。

同時，美國旅行協會也再次敦促政府實行新的減稅抵免政策，以鼓勵並提升民眾的休閒和商務旅行意願。

根據美國勞工統計局 (Bureau of Labor Statistics) 的數據顯示，在 2020 年初，美國旅遊業的從業人數為 1,690 萬人，疫情爆發後，到 2020 年 4 月大幅降至 870 萬人。在今年 1 月，此一數字則回升至 1300 萬人。

美國旅行協會認為，到 5 月 31 日陣亡將士紀念日前，美國的旅行需求將顯著反彈。美國總統拜登也在日前稱有信心到 5 月底有能力為所有美國成年人接種疫苗。

國際航空運輸協會 (IATA) 先前的報告中顯示，全球航空客運需求在 1 月份進一步衰退，主因來自於變種病毒爆發促使各國當局實行了更嚴格的旅遊限制，對旅遊需求帶來衝擊。今年 2 月份，旅客對於北半球夏季旅遊旺季的機位預訂數量，較 2019 年 2 月時大減了 78%。