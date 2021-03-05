南韓新冠疫苗接種不良反應新增860例、死亡人數累計6人

《韓聯社》週五 (5 日) 報導，根據南韓中央防疫對策本部說法，該國截至 3 月 5 日凌晨 12 點為止，在接受新冠病毒 (COVID-19) 疫苗接種後，產生不良副作用的案例增加 860 例、死亡人數也新增 1 人。有 6 人出現嚴重過敏性反應，其中包含 1 件抽搐症狀。

南韓自從 2 月 26 日展開新冠疫苗施打之後，發生副作用的報告已累計 1578 件，在疫苗接種後死亡的也有 6 人。

南韓在 3 月 5 日凌晨 12 點為止，累計有 22 萬 5853 人接受了疫苗接種，當中有 0.70% 的機率出現副作用。

目前接獲的報告當中，有 1558 例的副作用是與頭痛、發燒、噁心等症狀有關，都是一般接受疫苗接種後所常見的輕微不適。

而被認為與過敏性反應有關的副作用報告共累計有 13 件，其中 1 例是過敏性休克，剩下的 12 例是過敏性反應。雖然會出現呼吸困難、蕁麻疹等症狀，但是在接受治療後一般都會出現好轉。

不過這回也是南韓當局首度接獲抽搐症狀的報告。

在目前，南韓中央防疫對策本部正針對疫苗接種後死亡、以及過敏性休克等嚴重案例進行調查。也預定召開疫學調查及被害調查的相關會議，來釐清與疫苗接種的因果關係。

在新接獲的 860 件副作用報告當中，有 856 件與英國藥廠阿斯特捷利康 (AstraZeneca)(AZN-UK) 的疫苗有關，剩下 4 件則與美國輝瑞藥廠 (PFE-US) 的疫苗有關。而截至目前，輝瑞疫苗尚未在南韓出現嚴重副作用的案例。