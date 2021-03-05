鎳遭嚴重拋售、銅價滑落 工業金屬全面下挫

工業金屬周四 (4 日) 下跌，鎳價大跌和投資者對更廣泛市場的緊張情緒，也拖累銅價重挫。

截至格林威治時間 4 日 18:02，倫敦金屬交易所 (LME) 指標期銅下跌 2%，至每噸 8907.50 美元，盤中低點一度達 8654.50 美元。相較之下，前一波漲勢一度將銅價上周帶上 10 年高點，至每噸 9617 美元。

期鎳堪稱這波跌勢的元凶，周四連續第 2 天下挫，跌幅達 7.6%，創 2016 年以來最大單日跌幅。也在上周，鎳價來到 7 年高點 20110 美元。

過去幾個月來，銅和鎳吸引了金屬中最大的投資興趣，因為電動汽車的興起和全球向低碳動力的發展，推動了價格的上漲。鎳在電動汽車電池的重要性，尤其獲得凸顯。

工業金屬原本就因 LME 庫存增加而下跌，周四 Fed 主席鮑爾的談話，未能阻止美債殖利率攀高，從而引發了股票和金屬的全線下跌。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 分析師 Ole Hansen 指出，金屬市場全面回調，導火線是鎳遭到拋售。

他表示，殖利率及美元的回升，加上股市持續疲軟，威脅到包括金屬在內的所有風險資產。但他認為，銅的潛在供需基本面，仍指向較長期的價格上漲。

Marex Spectron 分析師 Alastair Munro 表示，今天需要戴上安全帽，但是一些金屬仍然有著長期利多證據，考慮到未來還有大量的刺激措施，仍然可以繼續看多。