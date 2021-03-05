〈陸港盤後〉人大開幕產業利多連發 上證開低走高幾乎收平

美國 10 年期公債殖利率續漲，美股再遭到賣壓，利空因素影響周五 (5 日)A 股三大指數開低，隨後在中國人大開幕，會中點名汽車、證券等產業，刺激相關類股帶頭反彈，白酒族群則在連續重挫數日後，今(5) 日也大舉反攻。

午盤後第三代半導體、航運概念股接力走揚，上證順利回到 3500 點之上，不過成交金額低迷，低接買盤並不踴躍，顯示投資人心態仍保守觀望。

港股方面，港股走勢與陸股相當，指數同樣開低走高。由於中國人大會議開幕，今年中國 GDP 成長目標訂在 6% 以上，利多消息刺激中資銀行類股走揚，當中工行 (1398-HK) 大漲約 3%。

而 OPEC + 同意維持 4 月產量不變，也帶動中國三大能源個股走勢，中石油 (857-HK) 上漲逾 2%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證小跌 0.04%，報 3501.99 點；深證下跌 0.03%，報 14412.31 點；創業板指上漲 0.7%，報 2871.97 點。今日滬深兩市合計成交 8764 億人民幣，日減 10%。本周上證小跌 0.2%，深證下滑 0.66%，創業板指下挫 1.45%。

恆生指數則下滑 0.47%，報 29098.29 點，盤中一度下跌逾 2%、恆生科技指數則下滑 2.1%，報 8634.22 點，盤中則一度重挫逾 5%。

北向資金進出方面，周五北向資金買超人民幣 5.26 億元，創半年新高，其中滬股通買超人民幣 13.23 億元，深股通賣超人民幣 7.97 億元。

法人觀點

中原證券認為，春節後受到多方因素的影響，A 股市場持續下挫，本週上證圍繞在 3500 點附近震盪，市場分歧明顯擴大，龍頭企業股價持續調整，而不少超跌的低價股趁機反彈，目前市場上漲的熱區散亂，籌碼並不集中。預計上證短線仍需繼續消化利空因素，區間震盪的可能性較高，建議投資人短線暫時觀望。

平安證券表示，雖然近期港股漲勢暫歇，但只要全球股市不發生大規模修正的情況下，港股還能再漲一波。另外，對於港股未來的投資機會，在近期調整之後，可逢低佈局三大核心資產，第一面向出口的製造業與金融地產等價值型龍頭股；第二，網路、新能源等新興高成長行業中的績優股；第三，傳統的消費、製造等領域中能夠帶領創新的企業，這些企業有機會出現價值重估，並具備中長期投資價值。

