分析師：美債市場坐在火藥桶上 拋售壓力可能加大

希望走出美債拋售陰影的投資人，可能無法太快安心。分析師認為，債券市場的潰敗恐怕尚未結束，並將 10 年期美債殖利率推升至 2% 以上。

ING 美洲地區研究主管 Padhraic Garvey 等人在周四 (4 日) 的報告中說，「自上周以來，債券市場一直坐在一個火藥桶上，固定收益投資者對存續期間 (Duration) 的態度已經變得謹慎，看法比較保守。」

在此情況下，一旦市場出現疲軟跡象，快速拋售的可能性加大。

上周四，10 年期美債殖利率來到 1 年多的高點 1.6%，此後雖然回落，投資者不安情緒周三再次顯現，英國高於預期的債券發行計畫波及全球市場，並且重燃金融市場的恐慌情緒。

Garvey 表示，在當前情況下，投資人成為驚弓之鳥並不令人意外。

ING 認為，美國 5 年期公債將是利率走勢的關鍵晴雨表。瑞穗國際持同樣看法，並認為 5 年期殖利率是否回到 0.75% 的水準，將是關鍵點位，可能觸發股市及信貸市場大幅回調。5 年期美債殖利率暫時徘徊在 0.72% 附近。

但到目前為止，中央銀行正在容忍債券殖利率的回升，並將其視為經濟信心好轉的信號。歐洲央行認為無需採取嚴厲措施，來遏制長期利率的上升。Fed 主席鮑爾表示，近期債市波動「引起了我的注意」，重申寬鬆立場，但並未消除市場疑慮。