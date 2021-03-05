特斯拉市占率遭侵蝕 福特純電動野馬成最大競爭對手

美國電動車市場競爭激烈，一直以來，美電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 在市場中占率領導地位，不過，根據大摩 (Morgan Stanley) 的報告顯示，隨著傳統汽車廠的追趕，特斯拉在美國電動車市場的市占率受到侵蝕，福特 (F-US) 的純電動野馬 SUV Mustang Mach-E 成為最大的競爭對手。

據大摩的分析報告顯示，今年 2 月份，美國傳統燃油車的銷量下跌了 5.4%，電動車銷量卻較去年同期增長了 34%，反映出美國消費者對於電動車的需求持續增加。然而，特斯拉在美國電動車市場的市占率卻在 2 月份降至 69%，低於去年同期的 81%。

數據顯示，傳統汽車製造商推出的新電動車，在今年 2 月於美國市場的總銷量增加了一倍，達到 9527 輛。其中，贏得了今年度北美最佳 SUV 獎的福特純電動野馬 SUV Mustang Mach-E 於 1 月下旬開始交車，其 2 月的銷量達到了 3,739 輛。

大摩汽車分析師 Adam Jonas 直言，特斯拉在美國市場所失去的市佔率，幾乎是有 100% 被福特的 Mach-E 所吃掉的。AutoTrader 高級分析師 Michelle Krebs 則表示：「我們預計特斯拉的銷量會隨著市場的成長而增加，但特斯拉的市場占率也會受到侵蝕。」

Model 3 和 Model Y 如今是特斯拉電動車銷量的支柱，在第四季約佔該公司全球銷量的 90%。

不過，特斯拉正面臨來自傳統汽車大廠的市場競爭，也有越來越多的汽車製造商計劃逐步淘汰燃油車。瑞典車商 Volvo 就表示目標到 2030 年，該公司所有車型將全部採用純電動驅動，並將在未來幾年內推出一系列的電動車款。

上個月，福特汽車也宣布投入 10 億美元於德國科隆廠，將其改造為該公司在歐洲的首座電動車工廠，並計劃 2030 年前在歐洲市場實現全電動車的產品陣容。