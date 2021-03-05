台股一度跌破15700點 外資不手軟再砍263億元 三大法人賣超277.37億元

美股周四再度遭到空軍襲擊，科技股哀鴻遍野，台股今 (5) 日早盤也重挫 270 點，回測 15600 點關卡，隨著低接買盤進場，跌勢逐漸收斂，台積電 600 元關卡失而復得，指數終場守住 15800 點，下跌 51 點。外資賣超不手軟，今天再大砍 263 億元，三大法人共計賣超 277.37 億元。

加權指數今日成交值僅 3033 億元，周線連二黑，累計本周下跌 98 點。外資昨天大舉提款台股 525 億元，今天再大砍 263.49 億元；投信持續買超 16.67 億元；自營商與外資同調，賣超 30.52 億元。三大法人共計賣超 277.37 億元。

台積電 ADR 重摔近 6%，使得台積電現貨今日一度摜破 600 元關卡，最低來到 584 元，但隨著部分買盤進場，跌勢大幅收斂，終場收平盤 601 元。反觀聯電，早盤賣壓沉重，一度跌至 46.35 元，終場跌逾 4%，收在 47.05 元，累計近 5 個交易日，跌幅高達 20%。

聯發科、台達電今日終場下跌 1-2%；鴻海 2 月與前 2 月營收雙創同期新高，激勵股價翻紅收 115 元。大立光與先進光專利訴訟案達成和解，先進光股價跳空漲停，鎖在 42.15 元，大立光則小跌作收。

生醫族群為今日盤面多頭焦點，國產疫苗將有重大突破，衛福部長陳時中指出，有一家台廠超前部署，年底產能可望高達 1.2 億劑，不僅自用還能外銷，國衛院也正在申請增設疫苗二廠。受到資金的追捧，高端疫苗、台康生技、基亞、泰福 - KY、逸達等多檔上市櫃均亮燈漲停。

高爾夫球桿頭代工四雄買氣熱絡，復盛應用強勢翻紅並攻上漲停價 234.5 元，股價創 2018 年重新掛牌以來新高；鉅明同步飆上漲停，明安、大田漲勢也相當強勁。法人看好，在品牌客戶積極追單下，第二季維持產能滿檔，營運表現可期。

法人指出，隨著國際股市震盪，台股滑落萬六防線後，10 日及月線轉而向下，技術面再向下沉淪。若美科技股續重挫，恐壓抑加權指數表現空間，預料短期維持弱勢震盪，建議投資人可聚焦業績財報佳的個股。