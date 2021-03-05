投資人棄守 世界黃金協會：2月全球黃金ETF淨流出84.7噸

在預期全球經濟復甦快於預期，以及債券殖利率急速上升之下，投資者正逃離黃金 ETF。

依據世界黃金協會 (WGC) 最新發布數據，2 月全球黃金 ETF 淨流出 84.7 噸，比 1 月下降了 2%。這是近 4 個月來第 3 次的淨流出。其中北美基金流出最多，且減持主要出現在最大型基金。

報告稱，2 月北美黃金 ETF 持倉減少 71 噸、歐洲黃金 ETF 流出 23.8 噸，僅亞洲持倉增加 10.6 噸，資金主要流向中國和印度的基金。全球黃金 ETF 的總持有資產是 3681 噸，為去年 6 月以來最低水準。

ETF 需求下降之際，黃金市場也出現 4 年來最大的單月下跌，跌幅達 6.5%。

世界黃金協會表示，由績效的角度來看，今年的開始並不尋常。在過去 20 年，1 月和 2 月通常是全年黃金表現最為強勢的兩個月。

報告還注意到，黃金市場的全球交易活動下降了 12%。

世界黃金協會分析師說：「過去一年左右，我們一直強調，較低的利率降低了持有黃金的機會成本。相反，隨著利率的升高，債券殖利率變得更具吸引力，這對金價構成了不利因素。」

但報告補充稱，債券的實際殖利率仍然非常低，分析顯示，當實際利率低於 2% 時，黃金仍能表現良好，而當前的實際利率水準與 2% 仍有距離。

報告指出，黃金當前走勢落後大宗商品的情況並不罕見。黃金過去一向於再通膨的前 6 個月表現不佳，但在之後的 6 個月到 3 年中，黃金表現往往優於大宗商品。