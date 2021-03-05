美國第四季勞動生產力下跌4.2% 創39年來最大降幅

根據美國勞工部在週四 (4 日) 公布的最新數據顯示，美國去年第四季勞動生產率終值下跌了 4.2%，創下 39 年來的最大跌幅。同時，在新冠肺炎疫情的影響下，勞動成本上升了 6%。

報告中顯示，用於衡量勞工每小時產量的非農業生產力，在第四季下跌了 4.2%，創下自 1981 年第二季以來的最大單季跌幅。工作時間則成長了 10.1%，略低於最初預估的 10.7%。

在疫情的衝擊下，也使得企業勞動力成本出現變動，美國第四季每單位人力成本增長了 6%，略低於最初估計的 6.8%。

此外，美國政府也修正了 2020 年第四季 GDP 的年增率至 4.1%，略高於最初預估的 4%。

針對 2020 年全年，美國勞動生產力整體增長了 2.5%，高於 2019 年的 1.8%。近年來，勞動生產力的成長異常疲軟，經濟學家也仍無法確切知道造成此現象的原因。有分析師認為，在疫情持續的情況下，勞動生產力仍可能在短期內持續大幅度波動。

High Frequency Economics 的美國首席經濟學家 Rubeela Farooqi 表示，新冠肺炎疫情對產量、工時和薪酬的影響，使得統計數據失真，這種情況可能會在短期內持續下去。

另有部分經濟學家認為，新冠肺炎疫情迫使企業提高生產效率，一旦美國擺脫疫情，經濟恢復正常後，國內的生產力預期將會持續上升。