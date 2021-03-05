〈焦點股〉上半年產能滿檔 高球桿頭四雄股價逆襲

台股今 (5) 日跳空開低，一度重摔 270 點，跌破 15700 點，但盤中買盤逐漸回籠帶動跌勢收斂，其中，高爾夫球桿頭代工四雄買氣暢旺，復盛應用、鉅明股價直奔漲停，明安、大田漲勢也相當強勁，法人看好，在品牌客戶積極追單下，第二季維持產能滿檔，營運表現可期。

台灣高爾夫球具代工廠去年受疫情干擾營運慘澹，雖然下半年開始陸續復甦、接獲追單，但卻遭遇塞港、缺櫃、運價飆漲等困境，使得去年營收表現不如預期。隨著訂單出貨遞延，產業龍頭復盛應用 (6670-TW) 今年第一季產能全滿，品牌廠加緊追單，上半年可望維持高檔，甚至有部分品牌客戶已卡位第三季產能，營運表現可期。

復盛應用昨日公布 2 月營收，雖然受春節工作天數少影響，下滑至 15.4 億元，月減 33.3%，但年成長達 1.62 倍，累計前二月營收 38.6 億元，年增 66.6%。復盛應用今日獲買盤青睞，強勢翻紅並攻上漲停價 234.5 元，股價創 2018 年重新掛牌以來新高。

高爾夫球桿頭代工四雄今日均爆量大漲，除了復盛應用外，鉅明 (8928-TW) 股價同步開低走高，盤中攻上漲停板，來到 34.4 元，創下逾 1 年新高；明安 (8938-TW) 盤中也一度亮燈漲停，來到 65.8 元，漲停打開後仍有逾 7% 的漲幅，寫近 10 年新高；大田 (8924-TW) 盤中勁揚逾 8%，一度攻克百元關卡，但攻高後漲幅隨之收斂。

大田董事會通過去年度財報及盈餘分派案，全年稅後純益 5.44 億元，年增 11.7%，EPS 為 6.5 元，每股擬配發現金股利 5 元。大田目前手中訂單仍滿，市場估，首季訂單量將較去年同期成長 4-5 成，隨著各國加速施打疫苗，需求回溫可望更加強勁。