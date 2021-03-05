迅得接單強 Q1營收將改寫10季巔峰 全年拚新高

半導體及 PCB 自動化設備廠迅得 () 去年第四季營收創 9 季以來新高，今年第一季營收估將進一步超越，再創 10 季以來新高，目前迅得第二季接單已滿載，下半年出貨由半導體設備出貨接棒，全年營收將再創高。

迅得今 (5) 日公布 2 月營收為 2.64 億元，月減 23.16%，年增高達 76.11%，前 2 月營收 6.09 億元，年增 85.54%，由於 2 月工作天數少，有部分訂單遞延到 3 月出貨，3 月營收將大幅成長，有機會進一步超越去年第四季的 9.91 億元，創 10 季以來新高；第二季在工作天數增加且訂單全滿，迅得第二季營收將再增加。

迅得 2020 年營收 33.95 億元，年增 14.4%，重返成長，獲利也創新高，今年 PCB 及半導體設備接單順暢，法人估，營收將有 15-20% 的成長，挑戰新高。

迅得 2020 年前三季稅後純益為 2.38 億元，每股純益已達 4 元，全年獲利可望改寫歷史新高水準。

迅得 2021 年營收將再成長，半導體設備占營收比重由 2020 年的 8-9%，提升到今年的近 20%，明年將由 20% 提高到 30%-33%；受惠半導體設備營收比重提升，毛利率、淨利率與整體獲利都將顯著拉升。

晶圓代工龍頭廠台積電 () 持續導入新世代製程建廠，已成迅得最大單一客戶。