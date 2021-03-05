寶齡富錦日本腎病新藥藥證 有望下季到手

寶齡富錦 (1760-TW) 旗下腎病新藥拿百磷美國銷售報捷，去年全年業績年增 16%，加上子公司正峰將開始收取原料藥廠旭富 (4119-TW) 租金，本季營收拚優於去年同期，此外，寶齡拿百磷日本藥證預計下季到手，最快今年第 4 季開始貢獻營收、獲利。

寶齡腎病新藥拿百磷目前銷售地區為日本、美國及台灣，其中，美國授權合作夥伴去年全年銷售業績 1.28 億美元 (約新台幣 35.67 億元)，年增 16%，寶齡可取得銷售分潤金，並於本季認列營收，另外，寶齡旗下原料藥廠正峰將空閒廠房租借給旭富，也從本季收取租金。

寶齡拿百磷共有兩大適應症，分別為高血磷症與缺鐵性貧血症，目前美國已通過兩個適應症；日本則主要銷售高血磷症的藥物，日本授權夥伴 JT-Torii 去年 5 月向日本主管機關 (PMDA) 申請拿百磷成人缺鐵性貧血症的新適應症藥證，依照過去審查時間約 8-10 個月，預計下季可取得藥證，之後會再申請當地健保藥價。

寶齡表示，拿百磷新適應症為成人缺鐵性貧血症，據研調機構統計，腎病患者比例中，慢性腎病佔 43.2%、洗腎佔 1.8%，加上日本已將高血磷症納入健保給付多年，銷售狀況穩定，看好成人缺鐵性貧血症取得健保藥價後，有望帶動今年營運回溫。

其他市場方面，寶齡拿百磷在中國執行三期臨床試驗，但過去受到新冠肺炎疫情影響，暫停收案，目前已重啟收案，預計本季可完成試驗並準備申請中國藥證。