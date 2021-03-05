〈台股盤後〉半導體「積」情降溫鴻家軍領軍 終場跌51點收15855點

台股今 (5) 日改由鴻家軍、汽車族群支撐多頭力道，拉抬指數開低走高，盤中跌幅逐漸收斂，終場小 51.18 點，收在 15855.23 點，成交量 3033.03 億元。

美股四大指數同步收黑，拖累台股早盤一度重挫逾 270 點，盤中在官股券商買盤力挺下跌幅收斂，惟權值股台積電、聯發科股價熄火，改由鴻家軍執掌多頭兵符，汽車、紡織、生技出手助攻，午盤過後大盤跌幅收斂甚至一度翻紅，最後 5 分鐘撮合在買盤加持下，帶動跌幅進一步收斂，單周小跌 98 點。

權值股王台積電早盤以 588 元開出後，盤中高點突破 600 元來到 605 元，終場賣壓出籠股價修正收在 601 元。

鴻家軍龍頭股鴻海相對止跌，盤中股價在平盤之上整理，成交量放大至 8.6 萬張，終場小漲 0.5 元收在 115 元；鴻海家族包括乙盛 - KY、GIS-KY、廣宇、中揚光、榮創、建漢等全是資金買盤追捧重點。

生技族群今天表現也相對強勢，晶碩盤中直奔漲停股價鎖在 307 元，泰福 - KY 同樣漲停作收，另外，包括國光生、亞諾法、寶齡富錦、杏輝、麗豐 - KY、神隆、ABC-KY、懷特等股價同步翻紅。

汽車族群中包括劍麟、帝寶、宇隆、和泰車、裕日車、江申、麗清等股價相對亮眼。

整體而言，美債殖利率飆高，拖累科技股翻黑、美國期貨盤續跌，美股摜破季線，後續可觀察美股是否跌深反彈，以及台積電股價走勢，惟近期賣壓仍重，短線不宜貿然追高。