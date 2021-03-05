1月製造業景氣燈號亮黃紅燈 近10年半來首見

台灣經濟研究院今 (5) 日發布 1 月製造業景氣燈號，整體信號值較上月增加 3.36 分至 16.79 分，燈號由綠燈轉為黃紅燈，台經院表示，此為 2010 年 9 月以來首見黃紅燈，代表景氣揚升。

台經院指出，隨著多國陸續施打疫苗，有助全球景氣逐步復甦，部分國際主要預測機構紛紛上調今年全球經濟成長率。

而國內方面，1 月出口、外銷訂單和生產指數年增率皆同步走揚，分別創歷年單月新高和次高，使經營環境面、原物料投入面和需求面等指標表現皆較上月佳。

就 1 月景氣信號各主要組成項目觀察，有 4 項分數增加、1 項減少，其中，以原物料投入面 1.45 分增幅最大，其次為經營環境面增加 1.17 分，需求面和售價面也分別增加 0.72 分、0.24 分，僅成本面減少 0.22 分。

就不同燈號的消長觀察，藍燈比重由 12.37% 一口氣降至僅 0.06%，黃藍燈由 37.36% 大減至 8.55%，綠燈由 38.70% 微減至 38.38%，黃紅燈由 7.08% 增至 17.86%，紅燈則由 4.48% 大幅增加至 35.14%。

觀察不同產業的燈號表現，電子電機大類中細項產業全數亮紅燈，金屬機械業也多數亮紅燈，民生大類中大致亮綠燈和黃紅燈，就連過往多亮藍燈的運輸類均轉亮綠燈。