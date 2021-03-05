〈台股盤中〉電子權值股跌幅收斂 15800點關卡失而復得

美股四大指數持續下挫，加上台積電、聯電 ADR 下跌，台股今 (5) 日跟著跳水，電金傳同步殺低，指數開盤跳空開低，大跌逾 260 點，最低探至 15636.43 點，儘管大立光、鴻海等電子股相對抗跌，中小型股支撐，重回 15800 點關卡之上，成交量估 3700 億元。

電子權值股全面走弱，晶圓雙雄中，台積電早盤摜破 600 元大關，最低至 584 元，盤中一度站回平盤 601 元後難敵空方狙擊、聯電一度大跌逾半根停板，聯發科也有逾 2% 跌幅；矽力 - KY、南亞科、聯詠、台達電等均成壓盤重心。

其他權值股方面，鴻海 2 月營收報捷，單月與前 2 月營收雙創同期新高，首季營收將年增 15% 以上，股價黑翻紅；大立光也強勢翻紅，也有 0.7% 漲幅；台塑四寶表現也弱勢，其中南亞跌幅逾 1%；金融指標股國泰金、富邦金等均在盤下震盪。

盤面上，資金仍聚焦在原物料族群，鋼鐵族群的中鋼構漲幅近 5%，世紀鋼、高興昌、運錩、威致也站穩盤上；塑膠族群也相對抗跌，包括恆大、聯成、三芳、富林 - KY、台達化等力守紅盤。

先進光與大立光纏訟近 10 年的營業秘密侵害相關案件，以和解收場落幕，大立光將撤回對先進光的損害賠償請求及告訴，激勵先進光跳空漲停鎖住，來到 42.15 元，委買張數逾 8000 張。

逸達與美國 Intas Pharmaceuticals 簽訂柳菩林前列腺癌新劑型新藥 Camcevi 的美國市場獨家授權經銷合約，總授權金額最高可達 2.07 億美元，股價亮燈漲停，站上百元大關，委買高掛 1.8 萬張。

法人表示，台股近期類股輪轉格局，以傳產族群相對抗跌，電子股則熄火轉弱，受到美公債殖利率攀升衝擊，導致全球股市回檔，台股短線難逃修正壓力。