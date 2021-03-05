Google棄「第三方cookie」 數位廣告商股價重挫

Google 周三（3 日）在部落格發文表示，公司在淘汰第三方 cookie 之後，未來將改用只靠匿名與數據匯整的「隱私保護技術」(privacy-preserving technologies)，引發數位廣告公司對未來企業走向的擔憂。

數據整合行銷公司 LiveRamp 與數位廣告公司 Criteo，股價週四（4 日）股價重挫，各自分別下跌 7.04% 與 6.2%。

LiveRamp 表示，Google 的聲明符合公司立場，並表示公司推出的「流量授權解決方案」（Authenticated Traffic Solution）正是為了與用戶建立直接關係，平衡用戶隱私與維持廣客製化的方法。

BMO 分析師對 Criteo 所做出的應變措施措施有信心，將 Criteo 的目標股價從 25 美元上修至 45 美元。

Criteo 去年 10 月宣布與 The Trade Desk 合作，採用替代第三方 cookie 的「Unified ID 2.0」方案（以複雜且加密後的電子郵件作為用戶辨識），並開發「透明的網頁入口」（transparency portal），讓用戶的廣告體驗更具自主性。

Criteo 聲明表示，Google 停用第三方 cookie 並不會對公司計畫與營運方向有任何影響，公司發言人也說，會徵得用戶同意且能保障隱私安全的情況下投放廣告。