石油需求V型成長 美國西方石油：產量難回疫情前高點

美國西方石油公司 (Occidental Petroleum Corporation) 執行長 Vicki Hollub 周四 (4 日) 表示，她不認為美國的石油產量會回到大流行前的高點。

日前她在 CNBC 的訪談中表示：「我認為大部分公司都致力於價值的成長，而不是產量的增加，而這就是美國石油產量不會回到日產 1300 萬桶的原因。」

她認為公司應該聚焦在優化現有營運與設施，而不是拚命追求成長。不過她也補充說，石油需求主要受到中國、印度、美國的推動，復甦成長比預期快。石油需求走勢比原先想像的更加 V 型，目前正邁向一個較健康的供需環境。

西方石油公司初步預測，石油需求將在明年年中回復疫情前的水準，不過 Hollub 卻認為需求將在今年年底或明年初回復。

在 Hollub 的言論一出之後，西德州原油期貨在周四漲逾 4%，每桶交易價達 64.86 美元，寫下自去年 1 月以來新高。

若明年石油需求如預估上升，Hollub 表示油價將會「比目前在高一點」，但不會「過分」飆漲，只會偶爾會出現短暫的上漲。

石油出出國組織 OPEC 周四決定在 4 月前會維持穩定的基本石油產量。而沙烏地阿拉伯也不延長減產每日 100 萬桶原油的計畫。

去年 POEC 首次進行史無前例的減產措施，使得油價跌至歷史低點。

能源股部分今年出現反彈，長久來看是標普成分股中表現最好的族群，不過由於投資人聚焦 EGS 等因素影響，股價表現仍在之前高點處徘徊。

Hollub 在周四（4 日）重申，目前西方石油公司正大量投資炭捕捉技術，致力實踐零炭石油生產。她表示，化石燃料本身沒有問題，有問題的是炭排量。我們的焦點不應是放在消滅化石燃料上，而是如何利用我們蘊藏化石燃料與天然氣的優勢。

儘管今年西方石油公司股價已飆升逾 70%，然而去年卻一直處於虧損狀態。