

◆盤勢分析

1.Fed 主席針對通膨的談話讓市場失望，美國 10 年債殖利率再度攀升至 1.55% 以上，引發市場恐慌 VIX 大漲，終場美股四大指數再度呈現重挫，漲跌幅介於 - 1.11% 至 - 4.84%，其中費半指數跌幅最大，台積電 ADR 下跌 5.94%，聯電 ADR 下跌 7.39%，特斯拉下跌 4.86%，蘋果下跌 1.58%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量增下跌，短線仍須提防再下探低點。

（2）、均線：失守月線，下檔支撐為約 15,600 點附近，壓力為 16,200 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 向下開口放大，短線仍尚未見止跌訊號。

3. 櫃買指數下跌 1.02%，收在 192.12 點。短線支撐為 189 點附近，壓力為 196 點附近。

4. 觀盤重點：國際股市近期因美債殖利率上漲，導致出現修正，台股連帶也受拖累，短線上在美債殖利率漲勢尚未明顯停歇前，國際股市動盪仍會持續，就台股技術面，我們認為若短線上無法迅速站回月線，恐有回測季線支撐的疑慮，操作上勿過度追高，靜待量縮止穩再逢低布局，選股佈局上可留意 NB、設備、鋼鐵、塑化、原物料族群及高殖利率股等。

5. 鐵礦大漲，加上日本、大陸鋼鐵產能調控等多項利多加持，鋼價再現強勁動能，美國熱軋漲到每公噸 1,400 美元新高點，大陸鋼鐵行情持續攻頂，台塑河靜鋼廠 5 月新盤預期再漲，2002 中鋼 4 月以及第 2 季盤價沒有回頭空間，「鋼鐵市場的天空晴朗無雲、情勢大好」。

6.1907 永豐餘轉型投控歷經 8 年策略調整與營運改善，終在極具挑戰的 2020 年繳出獲利、股利倍增的佳績，全年稅後淨利 52.09 億元、年增 127.9％，EPS3.14 元、年增 127.5％，董事會大方配發現金股利 1.5 元，淨利、EPS、股利同步寫下近 20 年來新高。

7. 原料木材短缺，加上市場需求強勁，紙漿價格上演絕地大反彈，1905 華紙纖維材料事業部總經理昨（4）日表示，國際長纖紙漿價格從去年底的每噸 600 多美元，到本周現貨價漲到 940 美元，期貨市場甚至已經有人喊到 1,200 美元，幾乎每周報價都大幅上漲，從來沒有看過這種情況。

8. 知名研究機構 IC Insights 昨（4）日發布最新報告，2330 台積電因 5 奈米與 7 奈米的先進製程需求大幅成長，去年每片晶圓銷售均價上升至 1,634 美元，創歷史新高，年增逾 6%，均價為同業之冠，是大陸中芯國際每片晶圓價值的兩倍以上。

9.2317 鴻海昨（4）日公告 2 月合併營收 4,018.9 億元，月減 19.6%，年增 84.8％，創歷年同期新高，主要受到 iPhone 與兩大日系遊戲機熱賣所帶動。