〈台股盤前〉鮑爾演說引爆美股債雙殺 台股短線修正壓力仍未解

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾昨 (4) 日演說並未緩解市場對通膨、美債殖利率攀升的擔憂，引發市場恐慌，美股科技股暴跌，四大指數全面收黑，台股昨也在台積電、聯電為首的半導體、電子族群領跌下，跌破萬六、失守月線，外資更賣超逾 500 億元，短線台股仍難逃修正修正壓力，資金由電子權值轉往塑化、鋼鐵等傳產族群趨勢不變。

美股四大指數全面重挫收黑，道瓊指數大跌 345.95 點或 1.11%，收 30924.14 點；那斯達克指數下跌 274.28 點或 2.11%，收 12723.47 點；標普 500 指數下跌 48.98 點或 1.28%，收 3770.74 點；費城半導體指數下跌 143.95 點或 4.84%，收 2831.63 點。

台股 ADR 指標也全面崩跌，台積電 ADR 下跌 5.94%、日月光 ADR 下跌 5.30%、聯電 ADR 下跌 7.39%。

鮑爾在美國時間 4 日演說中表示，Fed 對過去幾週債市拋售潮並不會坐視不管，但是並未提任何具體措施，引發美股挫跌、美債殖利率跳升，且隨著經濟復甦，通膨率上升，可能僅是暫時現象，並不足以刺激 Fed 升息。

盤面焦點方面，鴻海受惠 iPhone、遊戲機等消費性電子產品帶動下，2 月營收達 4018.93 億元，月減 19.7%、年增 84.81%，累計前 2 月營收 9021.11 億元、年增 55%，單月與前 2 月雙創同期新高，鴻海也預估，首季營收將年增 15% 以上。

矽晶圓大廠環球晶則宣布，公開收購世創 (Siltronic AG) 所有流通在外股份一案，法定公開收購延長期間於 3 月 1 日已屆滿，最終取得 70.27% 收購股權，優於最初規劃的最低收購比例 65%，預計下半年完成最終交割。