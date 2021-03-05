盤前財經大事搶先讀2021年03月05日

今日操盤前瞻

美國 2 月非農就業報告

法說會：國巨、可成、敦陽科、精測等

除權息：尚凡、譜瑞 - KY

債市動盪都怪鮑爾？華爾街：通膨才是債市最大剋星

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周四 (4 日) 表示，目前存在通膨現象但未顯現隱憂，然而由於他未提及未來貨幣政策方向，引爆股債市的拋售潮。華爾街認為，實際上通膨才是債市最大剋星。閱讀全文...

OPEC + 維持產油政策不變 沙國稱「有備無患」刺激油價漲超 5%

石油輸出國家組織與其他產油盟國 (OPEC+) 周四 (4 日) 召開部長級會議，在多方揣測減產政策是否延續之際，OPEC + 決定維持現有產油政策不變，即 4 月不會增產，消息帶動國際油價飆逾 5%。閱讀全文...

鴻海前 2 月營收 9021.11 億元 創同期新高 首季估年增逾 15%

鴻海 (2317-TW) 昨 (4) 日公告 2 月營收，在 iPhone、遊戲機等消費性電子產品帶動下，營收 4018.93 億元，月減 19.7%、年增 84.81%；累計前 2 月營收 9021.11 億元，年增 55%，單月與前 2 月雙創同期新高，鴻海預估，首季營收將年增 15% 以上。閱讀全文...

漿價期貨上看 1020 美元 華紙庫存吃緊到年底

中華紙漿 (1905-TW) 昨 (4) 日召開法說會，副總暨發言人陳瑞和表示，因為全球木片供不應求，紙漿價格去 (2020) 年 12 月開始飆漲，預期長纖紙漿很快就會漲破 1000 美元 / 噸，漿價期貨也已喊高到 1020 美元，對華紙來說，庫存恐吃緊到年底，為了跳脫營運大幅受漿價所影響，華紙 3 月正式轉型特殊材料公司。閱讀全文...

永豐餘今年營運瞄準三大策略 續推三隻小金雞上市

永豐餘投控 (1907-TW) 昨 (4) 日召開法說會，去 (2020) 年歸屬母公司稅後純益和每股稅後純益，皆雙創歷史新高，展望今年，永豐餘投控副總暨發言人殷國堂表示，將專注資產有效配置、外投育成、引進結盟等三大策略，其中，育成子公司部分，也會續推永道射頻等三隻小金雞的上市計畫。閱讀全文...

房市 329 檔期北台灣推案估爆量 2600 億元 新豪宅、造鎮案出爐

雖然近期政府祭出打炒房新招，但市場買氣未受干擾。今年房市 329 檔期展現新氣象，預估推案量約 2607.8 億元，年增 43%，可望改寫歷年同期新高，台北市重回主角地位推案帶頭衝，推案量逾 1000 億元。閱讀全文...