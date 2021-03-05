OPEC+維持減產 全美汽油均價5月底連假前恐飆升至2014年來最高

根據 GasBuddy 週四發布的報告，在 OPEC + 決議維持現行減產限制至 4 月底後，接下來到陣亡將士紀念日 (即每年 5 月最後一個週一)，汽油全美均價可能上漲至每加侖 3 美元以上。

陣亡將士紀念日即每年 5 月最後的週一，因為連假而是駕駛旺季。

旅行與導航 app GasBuddy 指出，自 2014 年 10 月 10 日以來共 2300 多個日子裡，普通無鉛汽油的全美均價從未超過 3 美元大關。

週四 OPEC + 同意將 3 月產量限制套用至 4 月，但因「持續的季節性消費模式」而允許俄羅斯和哈薩克分別增產 13 萬桶 / 日和 2 萬桶 / 日。沙烏地阿拉伯也延長實施自願減產 100 萬桶 / 日的承諾至 4 月底 (原僅承諾至 3 月底)。

這消息讓原油價格上漲，WTI 原油期貨登上 2019 年 4 月以來最高收盤價。4 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 2.55 美元或 4.2%，收每桶 63.83 美元。

GasBuddy 石油分析主管 Patrick De Haan 表示，OPEC 會議的結果「讓石油市場多頭奔騰，因為全球石油需求自新冠疫情中復甦回升，而控制著全球產量的 1/3 的 OPEC 卻對抗著復甦，並維持極度的減產水準。」

「如果全球需求繼續恢復，延長減產措施會讓供需失衡不斷加劇，並對油價帶來上漲壓力。美國駕駛可能會創疫情爆發以來最快加油速度，帶動持續復甦。」

De Haan 預估，全美汽油均價有 7 成可能性觸及每加侖 3 美元，「主要是因為 OPEC 反對增產的決議。」

GasBuddy 報告指出，OPEC 做出此決議正逢美國民眾對燃料需求增加。根據一項汽油節約計畫「用 GasBuddy 支付」所得的數據，上週汽油需求達到近一年高點，較前一週增加 15%，且現在距離疫情爆發前的汽油需求只剩下「區區個位數」之遙。

GasBuddy 說，週四稍晚，普通無鉛汽油每加侖均價在 2.744 美元，較去年同期每加侖價格上漲了 33 美分。