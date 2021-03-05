〈美股盤後〉鮑爾演說掀股債雙殺！那指回吐今年漲幅

聯準會 (Fed) 主席鮑爾演說未緩解市場對通膨和美債殖利率攀升的擔憂，週四 (四日) 恐慌指數 VIX 奔漲，股債雙殺，十年期美債殖利率穿升 1.55%，四大指數集體收黑，科技股暴跌，道瓊自一個多月以來首度收於 50 日移動均線下方，那指回吐今年漲幅，費半指數跌近 5%。

週四聯準會主席鮑爾於《華爾街日報》網路研討會上發表演說中提到，隨著經濟復甦，通膨率可能會上升，但這將是暫時的，這些壓力可能不足以刺激 Fed 升息。

鮑爾稱，他關注到近週債市動盪 (並未提任何具體因應措施)，認為目前政策立場適當，將持續目前購債步伐。

根據美國國會國會預算辦公室 (CBO) 報告顯示，由於赤字增加和最終利率大幅上升，美國聯邦債務將在未來 30 年內增加一倍，預測 2051 年將占其 GDP 的 202%。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.15 億例，死亡數突破 256 萬例，美國累計確診超過 2877 萬例，累計死亡數超過 51.8 萬。

週四 (4 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 345.95 點，或 1.11%，收 30,924.14 點。

標普 500 指數下跌 48.98 點，或 1.28%，收 3,770.74 點。

那斯達克指數下跌 274.28 點，或 2.11%，收 12,723.47 點。

費城半導體指數下跌 143.95 點，或 4.84%，收 2,831.63 點。

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