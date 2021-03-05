特斯拉、蔚來苦撐拋售潮 分析師﹔電動車狂歡宴才正開始 中國市場是關鍵

電動車股近幾週失去支配力道，特斯拉 (TSLA-US) 過去一個月股價下跌了 23%。

投資公司 Wedbush 科技分析師 Daniel Ives 和 Strecker Backe 表示，電動車股暴跌一直是因為市場上廣泛的避險情緒引起，且 1 月重要中國市場的銷售疲軟加劇了此情況。

但分析師週四報告指出，投資者還沒有下車的理由，因為「電動車狂歡宴才正要開始。」

Wedbush 分析報告指出，「儘管全球晶片短缺，適度衝擊了特斯拉和 Nio (NIO-US) 這一類車廠的產能，這情況將到本月底正常化。」

特斯拉股價也受到中國市場責令召回的影響，該事件引起中國監管當局的憤怒。

Nio 在公布最新財報後股價下跌，但 Ives 和 Backe 認為，這很大程度上是因為投資者對第一季成長軌跡感到失望，即使年成長達 100%。

Wedbush 分析師指出，電動車股的拋售主要聚焦在中國企業，他指向小鵬 (XPEV-US) 和理想汽車 (LI-US) 以及美國電動車電池廠 QuantumScape (QS-US)，後者是由微軟共同創辦人比爾蓋茲和福斯 (VOW-US) 支持。

儘管近期有不利因素，Wedbush 仍樂觀看待電動車股，估計未來 10 年電動車市場商機達 5 兆美元，這是基於電動車市場將自現下成長率 3% 到 2025 年達到 10% 所估計，且後頭還有更高的成長。

分析師指出既有的車廠如 Volvo、通用 (GM-US) 和福特 (F-US) 紛紛進入電動車市場，充分表明電動車技術的全球需求遭到壓抑。

因此，Wedbush 建議，不要僅看汽車股，還要看更廣泛的生態系統，其中包括 QuantumScape 以及涉足該領域的其他公司，例如永續電池的回收商 Li-Cycle，該公司打算透過與 Peridot Acquisition (PDAC-US) 合併，以再紐約上市。

分析師還預測，拜登總統任期間將推動「綠能潮流」，電動車產業將享有稅務抵免和激勵措施等。

然而，短期而言， Ives 和 Backe 表示，中國將是電動車市場的「成長關鍵」，2021 年和 2022 年將有令人瞠目結舌的需求，讓擁有上海 Gigafactory 3 工廠的特斯拉取得一大的競爭優勢。

分析師指出，中國本土業者 Nio、比亞迪、小鵬和理想汽車也都「火力全開，只是在摸索中國總需求的表面。」