CBO﹔美國債務2051年恐翻升一倍 達GDP占比202%

美國國會預算辦公室 (CBO) 週四在最新長期預算估計中指出，隨著赤字增加和利率最終上升，美國聯邦債務負擔未來 30 年將翻升一倍。

CBO 估計，由於與新冠疫情相關的大規模支出，聯邦債務去年底已達 GDP 占比 100%，倘若現行稅務和支出法律不變，今年聯邦債務將達 GDP 占比 102%。

聯邦債務接著到 2013 年在 GDP 占比達 107%，且到 2051 年幾乎翻升一倍至 GDP 占比 202%。

聯邦預算赤字 (政府支出超過稅收的部分) 占比預計自去年的 GDP 14.9% 下降至 10.3%，但仍是自 1945 年以來第二高水準。但隨著與疫情相關的支出在未來十年間消散，聯邦預算赤字到 2031 年將降至 GDP 的 5.7%，而這十年 (2022 年至 2031) 赤字在 GDP 占比平均 4.4%。

但 CBO 指出，聯邦預算赤字到 2051 年將飆升至 GDP 占比 13.3%。 (2032-2041 年間赤字 GDP 平均占比 7.9%，2042-2051 年間再上升至 11.5%。)

該報告並未納入目前尚待參議院通過的 1.9 兆美元刺激方案。拜登總統表示，他打算在 3 月 14 日擴大的失業救濟金到期前簽署該法案。

市場擔心政府無法為其債務融資，但美國財長葉倫 (Janet Yellen) 和 聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 一再安撫市場，接近 0 的利率至少能在現階段確保政府借貸成本保持在低位。

然而，近期美債殖利率上升表明，利率可能會較先前預期提早上升。債市經歷上週波動後，投資者週四持續拋售公債，押注新刺激措施將推動經濟迅速復甦和通貨膨脹加劇。

CBO 指出，利率上升加上債務激增，恐使政府處於不利地位。