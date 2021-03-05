〈貴金屬盤後〉鮑爾發言助長美元、債券殖利率 黃金跌至9個月低點

週四 (4 日) 交易，黃金期貨價格收在 9 個月最低點，係因承壓於美元大漲以及美國公債殖利率的強勁力道。

在週四《華爾街日報》網絡研討會上，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，他會擔心債市走勢失序，但也表示這還沒有對金融狀況產生實質衝擊。

ICE 美元指數上升近 0.7%，本週升幅約 0.7%，而交易最活絡的黃金期貨價格本週迄今下滑 1.9%。

與此同時，10 年期公債殖利率上升至 1.5%。

美元上漲與債券殖利率上升均會削弱黃金的避險吸引力。

黃金時事通訊編輯 Brien Lundin 表示，「黃金與其他主要市場一樣，正對債券殖利率上升做出反應，且債券殖利率當然會對鮑爾主席的發言做出回應，且 Fed 對殖利率上升沒有承諾維持利率在低點的實質性評論。」

「我們現在看到的是 Fed 和金融市場的戰前對峙，接下來就是短兵相見，金融市場屆時將要求 Fed 採取某種行動來阻止利率上升。」

「這場遊戲最終不是 Fed 採取行動，就是美元走跌，無論哪一種都將有利於黃金。黃金現在正處於痛苦的過渡階段，但未來將從制定的政策中高度受益。」

4 月交割的黃金期貨價格下跌 15.10 美元或 0.9%，收每盎司 1700.70 美元。盤中低點達 1691.80 美元。

根據 FactSet，週四交易最活躍的黃金期貨價格收在去年 6 月 5 日以來最低點。前一日黃金下跌 1%。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 在 Fed 主席鮑爾發表談論之前表示，黃金「經歷了可怕的一年，下跌近 10%，且現在看起來仍非常脆弱。」

「黃金多頭看著價格鄰近懸崖，可能會再下墜 100 美元那樣的疲弱，看得他們頭都暈了。倘若債市持續不搭理 Fed，黃金可能還會痛苦地停留在這幾個星期。Fed 應該會救黃金多頭一把，但緊張情緒依舊高漲。」

大宗商品交易商還消化了經濟報告。上週 (2/27 止) 初次請領美國失業救濟金人數略微上升至 74.5 萬人，表明經濟距離恢復新冠疫情期間所有失去的工作還有一段很長的路要走。

美國勞工部將於週五發布美國非農就業報告。

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