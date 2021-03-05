「賣掉每一股都非常痛苦」傳奇投資人拋售180萬股特斯拉

週四 (4 日) 身為特斯拉大股東的億萬富豪投資者 Ron Baron 稱，旗下投資公司 Baron Capital 過去半年已賣出特斯拉 180 萬股，儘管他仍看好特斯拉未來十年股價將至 2000 美元。

截至 2 月 28 日，Baron Capital 持有超過 610 萬股特斯拉股票，平均購買成本為每股 42.34 美元，從去年 8 月到今年 2 月，該公司出售了 180 萬股特斯拉股票。

Ron Baron 週四表示，Baron Capital 之所以出售股票，是因為它佔某些投資組合的比例過大，拋售股票純粹是為了緩解客戶風險。

Ron Baron 稱：「賣出每一股 (特斯拉) 都非常痛苦，但對於客戶出售特斯拉股份而言，緩解客戶的風險是合適的。」

Ron Baron 預測：「我認為 10 年後特斯拉的目標價是每股 2000 美元。」

特斯拉 (TSLA-US) 週四下跌 4.86% 至每股 621.44 美元，市值約為 5964.91 億美元。Ron Baron 去年 10 月預測，特斯拉最終將成為一家市值達 2 兆美元的企業。

除了特斯拉，Baron 還對電動汽車和自動駕駛汽車進行多元化投資，Baron Capital 一月份以 1000 萬美元的價格買入通用汽車旗下自動駕駛汽車子公司 Cruise Automation 的 120 萬股股票。

