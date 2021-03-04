實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄3/04 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4726 永昕 03/08 上櫃增資 03/02-03/04 2125 30.50 30.50 元富 01 03/05 78436 5468 凱鈺 03/09 上櫃增資 03/03-03/05 680 10.00 10.00 台新 01 03/08 110175 3346 麗清 03/15 上市增資 03/09-03/11 595 39.00 39.00 群益金鼎 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。