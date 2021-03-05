〈台股盤前要聞〉鴻海2月營收創同期高、華紙庫存吃緊到年底 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有八大重點，鴻海 2 月營收創下同期新高，首季估年增 15% 以上；漿價期貨飆漲，華紙庫存恐吃緊到年底；房市 329 檔期來臨，北台灣推案估爆量 2600 億元。以下是今 (5) 日必看重要財經新聞。

鴻海前 2 月營收 9021.11 億元 創同期新高 首季估年增逾 15%

鴻海 (2317-TW) 昨 (4) 日公告 2 月營收，在 iPhone、遊戲機等消費性電子產品帶動下，營收 4018.93 億元，月減 19.7%、年增 84.81%；累計前 2 月營收 9021.11 億元，年增 55%，單月與前 2 月雙創同期新高，鴻海預估，首季營收將年增 15% 以上。閱讀全文...

漿價期貨上看 1020 美元 華紙庫存吃緊到年底

中華紙漿 (1905-TW) 昨 (4) 日召開法說會，副總暨發言人陳瑞和表示，因為全球木片供不應求，紙漿價格去 (2020) 年 12 月開始飆漲，預期長纖紙漿很快就會漲破 1000 美元 / 噸，漿價期貨也已喊高到 1020 美元，對華紙來說，庫存恐吃緊到年底，為了跳脫營運大幅受漿價所影響，華紙 3 月正式轉型特殊材料公司。閱讀全文...

永豐餘今年營運瞄準三大策略 續推三隻小金雞上市

永豐餘投控 (1907-TW) 昨 (4) 日召開法說會，去 (2020) 年歸屬母公司稅後純益和每股稅後純益，皆雙創歷史新高，展望今年，永豐餘投控副總暨發言人殷國堂表示，將專注資產有效配置、外投育成、引進結盟等三大策略，其中，育成子公司部分，也會續推永道射頻等三隻小金雞的上市計畫。閱讀全文...

房市 329 檔期北台灣推案估爆量 2600 億元 新豪宅、造鎮案出爐

雖然近期政府祭出打炒房新招，但市場買氣未受干擾。今年房市 329 檔期展現新氣象，預估推案量約 2607.8 億元，年增 43%，可望改寫歷年同期新高，台北市重回主角地位推案帶頭衝，推案量逾 1000 億元。閱讀全文...

南電上半年營收、獲利均優於去年下半年 全年三率挑戰逐季走揚

IC 載板大廠南電 (8046-TW) 昨 (4) 日召開法說會，副總呂連瑞指出，受惠個人電腦、網通以及車用電子需求續強，加上 ABF 載板新產能開出、生產效率改善，產品組合可望更優化，除上半年營收、獲利均優去年下半年，全年三率挑戰逐季揚升。閱讀全文...

去年房地合一稅件數、稅收雙升 稅收額首破百億

根據財政部最新公布的房地合一稅統計，截至去年底，包括課稅件數與課稅金額均呈現逐年成長態勢，累計去年底課稅件數共 4.1 萬件、課稅額共 118.4 億元，分別較前年增逾 7 成、93%。閱讀全文...

砷化鎵廠 2 月營收不同調 穩懋月減近 1 成、全新月增 0.5%

砷化鎵三雄 2 月營收全數出爐，儘管手機 PA、WiFi 需求仍強，但受 2 月農曆春節假期工作天數減少影響，穩懋 (3105-TW)2 月營收跌破 20 億元大關，達 19.07 億元，月減 9.42%、年減 2.91%，全新 (2455-TW) 則保持月增、年增，單月營收達 2.74 億元。閱讀全文...

環球晶收購世創期間屆滿 最終取得 70.27% 股權

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 昨 (4) 日宣布，公開收購世創 (Siltronic AG) 所有流通在外股份一案，法定公開收購延長期間於 3 月 1 日已屆滿，最終取得 70.27% 收購股權，優於最初規劃的最低收購比例 65%，預計下半年完成最終交割。閱讀全文...