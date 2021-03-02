【統一投信】台股隨時進場 高低點定期定額波段報酬平均2成

今年台股延續資金行情，搭配全球景氣回升，傳統產業基本面逐漸轉好，傳產股與科技股輪流「有基之彈」，中小型股也獲資金挹注，與大型權值股各自表現，台股走勢越來越健康。由於台股微笑曲線約每 2~3 年出現一波，數據顯示，不論高點或低點進場，只要規律扣款，把握波段行情，整體定期定額平均報酬差異不大。看好台灣長期經濟向好的投資人，隨時都可進場，統一投信即日起推出全系列基金終身０手續費優惠，活動至 2021/6/30 止。

全球主要股市進入高檔震盪後，每天的漲跌幅度波動越來越劇烈，有越來越多投資人選擇定期定額投資基金。依據投信投顧公會資料，2021 年 1 月全體投信基金定期定額扣款金額 54.23 億元、扣款筆數 89.98 萬筆，持續刷新歷史新高。其中，統一投信單月扣款金額 8.36 億元、扣款筆數 136,960 筆，金額及筆數穩居業界之冠。

統一投信表示，以 MSCI AC 世界指數回溯計算，從 2007 年 10 月高點以來至 2021 年 1 月，定期定額連續扣款滿 3 年的正報酬機率達 94%，扣款達 5 年、10 年正報酬機率為 99%、100%。

再以台股加權指數進行定期定額回測報酬表現，一樣從 2007 年高點至今，在加權指數創歷史新高的過程中，有五次明顯的波段循環，假如五次都剛好在高點進場扣款，或是每次都從低點開始進場扣款，經歷 2 至 3 年的微笑曲線波段循環後，不論高點進場或低點進場，平均報酬率都是 20% 左右。

統一投信指出，自農曆年節後紅盤以來，由於疫苗施打覆蓋率持續擴大，投資人看好全球經濟解封，景氣將穩健回升，資金挹注中小型股表現活潑，台股櫃買指數漲幅 6.42% 勝過加權指數 0.96% 漲幅。由於主動選股操作的研究團隊擅長挖掘中小型潛力股，且今年中小型股有機會持續優於大盤，投資主動式台股基金會比跟蹤大盤指數的 ETF 更有優勢。

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