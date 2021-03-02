【中信投信】兩會行情+資金洪水 掌握陸股行情首選高純度新經濟概念ETF

2 月 24 日中午香港政府傳出將調高股票印花稅，從現行的 0.1% 升至 0.13%，造成當日恒生指數一度大跌 900 點，摜破 3 萬點關卡。中信中國 50（00752）經理人詹佳峰表示，香港政府擬提高印花稅的傳聞已久，市場早已有心理準備，短期恐慌難免，但就歷史經驗來看，印花稅與交易量的增跌並無明顯相關性，長期而言，不至於讓專業投資機構買盤收手。展望後市，兩會即將舉行，預期十四五計畫中的「新經濟」產業股將更有期待空間，建議投資人透過 ETF 布局，掌握利多行情。

詹佳峰說明，香港自 1998 年起曾多次調降印花稅，最近的一次是 2001 年 7 月，將印花稅從 0.1125% 降至 0.1%，當時的股市交易量並未因此出現大幅增長。因此就目前市場表現來看，短線上震盪難免，然長期而言，整體科技趨勢仍不變，而港股為投資中國重要管道，且有不少獨特性股票，像是騰訊、小米、美團等，港股投資長期來看仍具有相當吸引力，且市場終究會回歸企業本身成長性為主，不至於讓專業投資機構的買盤踩剎車。

資金面觀察，詹佳峰指出，根據中信證券統計資料顯示，2020 年全球前 20 大基金對中國股票的持倉呈現每季增加，且針對港股增持最多。加上今年 1 月中國境內新基金募集金額逾千億人民幣，資金去化需求強烈，北水南下仍具期待空間，回檔可視為買點。

詹佳峰表示，今年適逢十四五計畫首年，根據歷史經驗，陸港股市表現都會較佳，加上兩會召開在即，陸港股漲勢更可期待。其中新經濟如電動車相關、科技與電商類股等，受到政策鼓勵，長期走勢看旺。他說明，中信中國 50（00752）追蹤指數將於 2 月底進行指數季度成分調整，3 月 1 日生效。新增標的包含了最夯的影片分享平台嗶哩嗶哩，中國龍頭電商唯品會等新經濟類股，讓指數成為更高純度的中國新經濟概念股。由於 ETF 投資門檻低，有利小資族入手，加上定期汰弱留強的機制，與持股分散，有利降低風險，建議積極型投資人逢低布局，鎖定新經濟投資的中信中國 50（00752）。

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匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動，投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。

本基金主要投資於新興市場，其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。另本基金可能會因匯率變動、市場流動性變動等因素而蒙受虧損，故不適合無法承擔相關風險之投資人。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

基金以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。因下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：

1. 基金可能受成本費用、投資組合價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。

2. 基金如持有期貨部位，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一而產生的追蹤偏離。

3. 基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。

基金上市 / 上櫃日前 (不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。投資人於基金成立日(不含當日) 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市 / 上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折 / 溢價的風險，各子基金上市 / 上櫃後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折 / 溢價之交易風險。基金受益憑證上市 / 上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證交所及證券櫃檯買賣中心所有關規定辦理。惟投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的各子基金盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。

【中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股單日正向 2 倍 ETF 基金】具有槓桿風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。

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