【路博邁投資長觀點】鴿派財政首長走馬上任

曾經執掌美國聯準會的前主席葉倫，以及歐洲央行的前總裁德拉吉雙雙掌握財政大權。現在，投資人或許該重新思考投資組合的建構方向。

葉倫與德拉吉分別在擔任美國聯準會主席與歐洲央行總裁的期間，一再地強調貨幣政策有其極限，並呼籲政府必須運用財政刺激政策，繼續支持經濟活動。

如今，這兩位前央行行長分別接掌美國與義大利的財政大權，並將對美國、義大利、乃至於全球投資人帶來深遠的意涵：鴿派當道，財政刺激政策終於不再袖手旁觀。

加速擴大財政刺激

日前已走馬上任的美國財政部長葉倫在上週接受新聞採訪時表示，美國就業市場仍處於重度衰退的狀態，倘若再不擴大財政刺激措施，美國可能會身負長期經濟傷痕，因此控制通膨絕非眼前的當務之急。

拜登政府日前推出 1.9 兆美元的財政刺激法案，目前看來法案有機會藉由政黨協商的方式在國會闖關成功。藉由政黨協商審查法案的好處，在於拜登政府毋須獲得共和黨的支持，且整個法案規模頂多只會被稍微刪減而已。

另外，歐洲央行的前總裁德拉吉有望成為下任義大利總理，籌組聯合政府並推動各項改革計畫，藉此獲得歐盟提供的 2000 億歐元疫情紓困基金。

德拉吉不僅在義大利國內擁有相當高的聲望，即便是在擔任歐洲央行總裁期間，對於德拉吉百般刁難的德國財政部與德國央行也對此表達支持之意，顯示現在歐盟各國對於財政刺激的重視程度。

未來復甦的潛力

然而，從經濟數據的表現來看，如此鴿派的財政政策是否真有必要？

我們認為確實有其必要。原本持續改善歐洲失業率與採購經理人指數，如今已顯得後繼無力；另一方面，葉倫也認為美國的就業市場同樣脆弱。美國去年 12 月非農就業人數減少 20 多萬人，但是 1 月份僅新增不到 5 萬人，顯示私部門經濟活動仍跟不上復甦的腳步。目前，美國每週首次申領失業救濟金人數仍有 70 萬至 90 萬人，2 月份第一週發佈的最新統計數據為 79.3 萬人。

儘管如此，我們開始在前瞻性經濟指標身上，看到未來復甦的潛力。現在，美國的職缺數目開始增加。美國的採購經理人指數表現穩健－即便是服務業也是如此。新屋開工數目打破歷史新高。標準普爾 500 指數成份企業公佈的第四季財報數字遠遠優於分析師最新的預測結果。

倘若拜登政府的財政刺激法案順利在國會闖關通過，屆時在財政刺激法案與疫苗擴大施打的支持之下，經濟活動與消費支出將大幅加速復甦。在此情況下，我們預期 2021 年美國 GDP 成長率將從先前預期的 4%－5%，進一步攀升至 6%－8％，但是這也代表未來幾年美國將因此背負龐大的債務。

景氣復甦帶來的投資題材

現在，債券市場亦開始反映景氣復甦的前景。30 年期美國國庫券殖利率在上週突破 2%，令殖利率曲線陡峭化；同時間，10 年期通膨損益兩平率亦顯著攀升至 2.2%。

根據我們的基本預測，我們持續認為今年美國經濟活動將有秩序地回復正常，10 年期國庫券殖利率將在年底來到 1.5% 左右的水準。然而，債券市場也會隨時反映任何的風吹草動－特別是目前殖利率極低的環境下。

以資產配置的角度而言，我們必須審慎看待債券的存續期間，以及利率敏感度較高的類股－特別是大型成長股，因為經濟成長率、通膨、或是利率水準若高於預期，均可能令大型成長股表現承壓。

另一方面，景氣循環股亦值得投資人關注－特別是那些近來漲幅落後的區塊，例如有望受惠於資本支出循環的半導體產業，以及英國、德國、與日本等國的股市。同樣的道理，我們亦青睞抗通膨資產－例如通膨連動債券與大宗商品。

此外，在景氣復甦的初期階段，小型企業常受到投資人青睞，但是美國與部分國家的小型股先前已經歷過一波強勁漲幅。在此情況下，可考慮以相等權重的方式配置標準普爾 500 指數成份股，一方面掌握大型股可能延續的上漲表現，同時又可提高投資部位的景氣循環特性並降低利率敏感度。此外，股票指數選擇權策略亦可用於維持股票投資部位，同時將目前已實現與隱含波動性之間的落差化為獲利的機會。

展望 2021 年，我們認為投資人應以合理的投資評價維持股票投資部位，在掌握經濟復甦題材的同時，審慎看待潛在的波動性。

此外，投資人應留意波動性一旦再次浮現，國庫券市場與目前由長期成長股主導的大型股指數將受到相對明顯的影響。但隨著鴿派的財政首長陸續走馬上任，我們認為接下來經濟成長率、通膨、與利率有望一掃下行的陰影，更有機會表現優於市場預期。

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