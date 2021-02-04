【永豐期貨】封關日前量縮震盪 月線失而復得

期貨走勢

台指期週四下跌 77 點至 15696 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 10.22 點，電子期逆價差擴至 - 1.18 點，金融期逆價差縮至 - 2.05 點。現貨部分，三大法人賣超 112.7 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 95 口至 - 8757 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少 853 口至 - 20889 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 845 口至 - 13858 口。

週三消息傳拜登可能願意削減刺激計劃規模，以拉攏共和黨參議員通過法案，提振市場風險情緒，但尾盤科技股遭拋售，美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.12%，標普 500 上漲 0.11%，那斯達克下跌 0.02%，費半指數下跌 2.12%。台股明日為封關日，早盤一度下跌逾 150 點，但隨後買盤進駐撐盤，終場加權指數下跌. 041%%，收 15706.22 點，10 日線和月線失而復得，成交量萎縮，顯示市場觀望氣氛濃。權值股來看，台積電下跌 0.48%，收 627 元，鴻海今日於盤下震盪，下跌 2.15%，大立光一度翻紅，終場下跌近 1%，收 3050 元。目前剩 1 個交易日就封關，短期出現獲利了結賣壓，市場追價意願低，高檔的賣壓恐壓抑大盤表現，預期明天封關日仍呈盤整格局，後續將留意外資的態度，並留意月線支撐。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 16000 點，賣權未平倉最大量集中在 14500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.42 降至 1.36。VIX 指數下跌 1.05 至 23.84。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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