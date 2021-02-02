保利協鑫能源今猛漲35% 接獲來自隆基大單

港股太陽能龍頭保利協鑫能源 (3800-HK)，近來因政策面及資金追捧瘋漲。周二 (2 日) 收盤再飆 35%，今 (2 日) 公告顯示，保利協鑫接獲來自 A 股隆基 (601012-CN) 的大單。

隆基今日宣布，旗下銀川隆基硅材料有限公司等七家子公司，向江蘇中能硅業科技發展有限公司簽訂多晶矽採購協議，後者為保利協鑫全資控股企業。

根據協議，雙方合作量不少於 9.14 萬噸。如按照中國有色金屬工業協會公布的單晶高純矽料 成交均價計算，本合約總金額約 73.28 億元人民幣。

保利協鑫儘管仍有高負債，但受政策面激勵，股票自去年 9 月由每股 0.29 港元起漲，今天收 3.0 港元，半年間已漲至 10 倍，今年以來的漲幅達 134% 以上，並成為大陸資金追捧標的，昨日再買入近 1000 萬股，最新持股 56.6 億股，持股占比高達 22.6%。

這支個股也有當前最紅的軋空題材，公開數據顯示，1 月 15 日時空頭還有 21.78 億股，1 月 22 日空頭僅剩 9.2 億股，超 12 億股看空部位被消滅殆盡。

保利協鑫今也透過公告宣布，旗下江蘇中能硅業年有效產能由此前的 6000 噸，提升至 10000 噸。