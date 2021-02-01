【永豐期貨】台積電回神！ 台股強彈收復15400！

期貨走勢

台指期週一上漲 292 點至 15362 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 48.09 點，電子期逆價差縮至 - 2.19 點，金融期逆價差擴至 - 5.7 點。現貨部分，三大法人買超 147.85 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1112 口至 - 9635 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 2258 口至 - 19624 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 634 口至 - 14442 口。

週五美國股市繼續向下修正，三大主要指數跌幅都落在 2% 上下，重要幾檔尖牙股普遍也都有 2%~4% 不等的跌幅，然而週一台股無懼美股電子盤繼續下挫，台指期反倒較夜盤收盤跳高開出，現貨開盤後多空力道勢均力敵，直到 9:30 台積電確立站上平盤之上後，買單陸續敲進聯發科、聯電以及塑化權重股，激勵台股持續向上收復上週五黑 K 失土，終場加權指數收漲 1.80% 至 15410.09 點。整體而言，台積電再度站回 600 元關卡，加權指數也強彈 1.80%，然而整體台股反彈量縮加上 5 日線反壓未一舉輾壓回去，顯示今日雖由多方佔據上風，但市場積極中也略帶謹慎，近日 Nasdaq 月線以及道瓊三萬點關卡能否盡速站回，將是牽動台股能否正式止跌回穩的重要因素，而回歸技術面，短線台股上方的各均線仍呈弱勢格局，操作上仍需保守為宜。

選擇權分析

選擇權未平倉最大量支撐壓力區維持在 14500~16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.07 升至 1.22。買權平均隱含波動率由 21.07% 降至 19.61%，賣權平均隱含波動率由 24.78% 降至 22.31%，買賣權皆降，VIX 指數也下降 0.67 至 26.96，整體選擇權籌碼顯示台股偏空力道略為減弱。 (永豐期貨研調)



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