【永豐期貨】年前獲利了結賣壓出籠 台股尾盤爆量下跌 

期貨走勢

台指期週五下跌 312 點至 15070 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 68.31 點，電子期逆價差擴至 - 2.79 點，金融期逆價差擴至 - 4.66 點。現貨部分，三大法人賣超 385.07 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 9175 口至 - 8523 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 10441 口至 - 17366 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 6665 口至 - 13808 口。

週四公布上週初領失業金人數下降 6.7 萬人，優於市場預期，英特爾帶領晶片股大舉反彈，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.99%，標普 500 上漲 0.91%，那斯達克上漲 0.5%，費半指數上漲 2.09%。台股今天早盤一度大漲近 200 點重回季線，但隨後賣壓出籠，顯示過年前市場持股意願低，開高走低翻黑，尾盤爆出大量，終場加權指數大跌 1.8%，收 15138.31 點，週 K 終止連 12 紅。權值股來看，台積電早盤一度收復 5 日線，但午盤後賣壓出籠，跌破 600 元整數大關，下跌逾 1%，收 591 元，大立光一路走低，跌逾 2%，惟聯發科在盤上震盪，上漲 0.69 至 875 元。隨著年關將近，市場觀望氣氛轉濃，台股上檔壓力重，造成近期波動震盪幅度加大，技術線來看，短線台股破月線且均線向下呈弱勢格局，投資人宜做好停損停利

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 16000 點，賣權未平倉最大量集中在 14500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.14 降至 1.07。VIX 指數上漲 1.15 至 27.63。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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