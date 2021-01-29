富蘭克林智能理財師 偕手金融同業專業再進化

富蘭克林積極耕耘金融科技 FinTech，2018 年即利用「國民理財機器人」，帶給一般投資人更便捷理性的投資管道。而今在智能理財的推展又有新創舉，與多家金融機構攜手合作，讓站在第一線服務客戶的財富管理人員、理財專員等，可以透過「富蘭克林智能理財師」所提供的專業分析功能，在市場情緒與動能指標出現轉折時，即時發出訊號、提醒該調整基金投資組合建議。富蘭克林表示，智能理財師的功能在於消弭以往以人對各理專做佈達的資訊傳遞與接收落差，同時協助理專掌控客戶的投資狀況，每個理專更能以新一代的數位輔銷工具來獲取最新市場趨勢、分析與相關基金產品推薦。

數家行庫、券商陸續加入智能理財服務行列

數位科技推波助瀾，金融的科技創新已是國家重大施政計畫，而在政策的鼓勵下，金融業、資產管理業也相繼投入資源，搶攻智能理財商機及提升客戶服務內涵。相較美國機器人理財規模已突破兩千億美元且人數亦呈現數倍增長，台灣的成長潛力可期，華南銀行於 2020 年 9 月底推出的智能理財服務─「華南好基智」，就是由富蘭克林證券投顧擔任智能理財業務顧問；「華南好基智」內建智能演算法，團隊收集上百種市場與經濟指標，作為 AI 演算法的訓練因子，以期能更精準分析預測未來市場走勢，降低人為判斷偏差的風險，就算在疫情期間仍能協助客戶的資產管理趨吉避凶。

富蘭克林的國民理財機器人於 2018 年正式上線，有鑑前置作業挹注可觀人力與成本，為協助有志提供智能理財服務的金融同業財富管理中心，縮短摸索期與撙節開發成本，儘速加入服務客戶的行列，富蘭克林進一步針對通路財富管理人員、理財專員研究一套投資分析工具「富蘭克林智能理財師」，本土龍頭行庫之一土地銀行試用完成且於 2020 年底正式使用，做為理專輔助工具，不啻為銀行拓展個人金融暨財富管理業務版圖的重要利器。目前，多家行庫、券商亦相繼進行測試與試用。

富蘭克林在導入智能理財服務的專業、實務經驗與效率皆備，尚能依據各行庫、券商的客戶屬性與第一線理財專員需求彈性調整功能，幾近量身訂作的規格，讓輔助工具使用上更加便利人性化，成為客戶與理專的橋樑以助投資理財效益事半功倍。

富蘭克林提供智能理財當理專的靠山 財管服務更加分

「富蘭克林智能理財師」是提供基金智能理財顧問服務，輔助行庫、券商可降低落地開發所需的人物力等大額支出，之後隨著服務工具進化如演算法及相關介面的優化，皆能即時更新，不只輔助行庫、券商省下大量維運成本，也能更專注於客戶服務及其他金融產品的研究。

而位居第一線的理財專員、財富管理人員藉由「富蘭克林智能理財師」的服務，每日一早就可透過最即時的風險胃納指數（RORO Index）*(註)，短時間清楚掌握市場冷熱訊號，以及富蘭克林最權威的市場動向分析、基金產品訊息。此外，該工具除透過演算法推薦基金投資組合，及相關回測功能的同時，最大優勢在於可根據客戶在不同進場點追蹤後續績效並分析、提供再配置功能，協助理專即時掌握客戶的資產配置是否需要靈活調整以符合市場主流趨勢，同時透過自動化管理，有效減輕理專壓力，極大化服務客戶的質量。

富蘭克林表示，大數據是發展機器人理財的重要核心，此輔助工具融合改良版的「RORO 風險胃納指數」，蒐羅並連續測算標的資產一定時間內的表現，以獲取超額收益的雙動能模型，竭力追求強勢、警戒轉趨弱勢的資產，再透過八種投資模組，推薦最佳化的投資組合。

在投資理財過程中，投資人普遍都存有不知道買賣時點、沒時間研究、不清楚如何挑選或不理解金融產品、害怕虧損等理財痛點，結合智能理財，就是以理性為基石、專業判斷為導航，來有效克服理財恐懼的最大公約數，再加以理財專員、財富管理人員適時安定信心與提供諮詢建議，對提升理財的致勝率將有顯著的幫助。

*(註)“Risk on/risk off” 是指一種普遍的市場情緒，risk on 時，大量投資者對風險毫無畏懼，大舉湧入股票、大宗商品、貴金屬等風險資產，risk off 時，投資者則為了規避風險大量拋售風險資產，購入美元和美國國債等安全資產。

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