【永豐期貨】權值股幾乎全盤皆墨 台股失守月線

期貨走勢

台指期週四下跌 275 點至 15382 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 33.88 點，電子期逆價差擴至 - 2.4 點，金融期逆價差縮至 - 0.86 點。現貨部分，三大法人賣超 329.59 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1099 口至 - 17698 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 299 口至 - 27807 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 1983 口至 - 20473 口。

週三聯準會宣布維持基準利率和資產購買不變，警告美國經濟正在放緩，未來經濟成長取決於新冠病毒，及取決於疫苗接種的進度，美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 2.05%，標普 500 下跌 2.50%，那斯達克下跌 2.61%，費半指數下跌 5.17%。今天為摩台結算日，台股開盤跳空大跌，下破月線支撐，電子權值股無力，賣壓出籠，加權指數終場下跌 1.82%，收 15415.88 點，成交量稍微放大。權值股來看，台積電下跌逾 2%，收 601 元，回測月線，聯發科財報雖優於預期，但也下跌 3.12%，收 869 元，傳產、金融權值股也疲軟，壓抑大盤走勢。近期外資已連續四天賣出台積電，空單未平倉口數在三萬口上下，而隨著年關將近，市場觀望氣氛轉濃，台股上檔壓力重，造成近期波動震盪幅度加大，技術線來看，短線台股破月線呈弱勢震盪整理格局，投資人宜做好停損停利。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 16000 點，賣權未平倉最大量集中在 14500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.34 降至 1.14。VIX 指數上漲 2.1 至 26.48。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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