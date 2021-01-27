實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄0127 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1536 和大 01/27 上市增資 01/21-01/25 2125 90.00 90.00 玉山 01 01/26 228827 6224 聚鼎 01/28 上市增資 01/22-01/26 410 68.00 68.00 凱基 01 01/27 260621 2718 晶悅 01/28 上櫃增資 01/22-01/26 2550 17.00 17.00 兆豐 01 01/27 126632 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。