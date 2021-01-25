【永豐期貨】本土疫情升溫 台股跌破萬六關卡

期貨走勢

台指期週一下跌 66 點至 15911 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 35.54 點，電子期逆價差縮至 - 1.28 點，金融期逆價差擴至 - 2.87 點。現貨部分，三大法人賣超 154.51 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1340 口至 - 14181 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 1572 口至 - 29123 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 1280 口至 - 22541 口。

上週五展開美國科技股大型公司的財報週，英特爾因資料遭駭提早公布財報，強調仍以自行生產大部分晶片，股價大跌 9.29% ，IBM 第四季財報營收劣於預期，股價大跌近 10%，美股四大指數漲跌互見 ，道瓊下跌 0.57%，標普 500 下跌 0.32%，那斯達克上漲 0.09%，費半指數下跌 1.84%。近期台灣本土疫情升溫，造成今天早盤一度重挫 246 點，失守萬六關卡，所幸部分權值股及中小型股相對有撐，低接買盤進場進駐，使跌幅收斂，終場加權指數下跌 0.45%，收 15946 點。權值股來看，台積電受英特爾消息影響，今天續跌 2.4%，收 633 元，跌破 5 日線，大立光上漲逾 2%，站上 3000 元大關，鴻海尾盤黑翻紅，上漲 1.2%。未來可留意美國重要企業財報的陸續公布及疫情變化，短線也可觀察萬六整數關卡是否有獲利了結的賣壓。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 16600 點，賣權未平倉最大量集中在 14500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.33 降至 1.22。VIX 指數上漲 1.85 至 25.81。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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